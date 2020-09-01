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Aksaray'da kamyonet faciası: 5 yaralı

Aksaray'da Ankara istikametine giden kamyonun önünde ilerleyen kargo kamyonun çarpması sonucu 5 kişi yaralandı. Kaza nedeniyle araçta sıkışan 2 yaralı itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı

Aksaray'da kamyonet faciası: 5 yaralı

Kaza, saat 04.20 sıralarında Aksaray - Ankara Karayolunun 15. kilometresi Topakkaya Beldesi Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Aksaray'dan Ankara istikametine seyreden M.A. (33) yönetimindeki 68 KP 626 plakalı kamyonet, iddiaya göre önünde seyreden E.A. (70) idaresindeki 01 CNH 04 plakalı kargo kamyonuna çarptı. Kazada kamyonet sürücüsü ve yanında yolcu olarak bulunan M.Ö. (19), D.Ö. (48), B.Ö. (29) ve kargo kamyonunun sürücüsü yaralandı. Çarpışmanın etkisiyle kamyonet sürücüsü ile ön koltukta bulunan M.Ö. kabinde sıkıtı. Olay yerine gelen Aksaray Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri 2 yaralıyı sıkıştığı yerden kurtarırken, yaralılar sağlık ekiplerince Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenilirken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Tayfun Altuntaş
Editör


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