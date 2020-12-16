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  3. Aksaray'da kendini ağaçta asmak isteyen adamı kucaklayarak kurtardı

Aksaray'da kendini ağaçta asmak isteyen adamı kucaklayarak kurtardı

Aksaray'da bunalıma giren 22 yaşındaki genç, parkta ağaca bağladığı iple intihar etmeye yeltendi. O sırada tesadüfen orada bulunan 16 yaşındaki bir çocuk intihar eden genci kucaklayarak urganı boynundan çıkardı.

Aksaray'da kendini ağaçta asmak isteyen adamı kucaklayarak kurtardı

Büyük Bölcek Mahallesi Büyük Bölcek Caddesi üzerinde bulunan bir parkta meydana gelen olayda, Samet Kemal B. (22) parktaki ağaca ip bağlayarak intihara teşebbüs etti.  Furkan Han (16) Samet Kemal B.’yi fark ederek yanına gidip ikna etmeye çalıştı. Kendisini dinlemeyen Samet Kemal B.bir anda ayağının altındaki braketleri atarak kendini boşluğa bıraktı.

KUCAKLAYIP NEFES ALMASINI SAĞLADI

Bunun üzerine Furkan Han hemen şahsı kucaklayarak nefes alabilmesi için yukarı doğru kaldırdı. Ardından tek eliyle şahsı tutan Furkan Han diğer eliyle de Samet Kemal B.’nin boynuna bağladığı urganı çıkartılarak parktaki çimenlik alana yatırıldı. Bu sırada olay yerine gelen 112 Acil Yardım ekipleri kurtarılan genci ambulansa alarak Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisi'ne kaldırdı. Burada yürüyerek acil servise alınan Samet Kemal B. kendini görüntülemek isteyen basın mensuplarını tehdit ederek kameralara vurdu.

Aksaray'da kendini ağaçta asmak isteyen adamı kucaklayarak kurtardı

YAŞADIĞI OLAYI ANLATTI

Samet Kemal B.’yi ipten son anda kurtaran 16 yaşındaki Furkan Han yaşadığı olayı anlatarak, “Ben kucakladım, ipi boynundan çıkardım. İlk önce, ‘Siz ne yapıyorsunuz’ dedim. Kendini asacaktı, ipi bağlıyordu. ‘Kendini asma, ne yapıyorsun sen’ demeye kalmadı hemen kenara geçtim ambulansı aradım. O anda briketleri attı, kucakladım ambulans ilerdeydi. Zar zor ipi boynundan çözdüm zaten buraya attım ambulans geldi. Hemen aldılar götürüler” dedi.

Hastanede tedavi altına alınan Samet Kemal B.’nin durumunun iyi olduğu öğrenilirken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Aksaray'da kendini ağaçta asmak isteyen adamı kucaklayarak kurtardı

Gülistan Başköy
Eğitim Editörü


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