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Aksaray'da korkunç baba dehşeti! Eşini bıçakladı, çocuklarını balkondan aşağı attı

Aksaray'da Afganistan uyruklu baba evde cinnet geçirerek karısını bıçakladı. Daha sonra 3v3 4 yaşındaki çocuklarını balkondan aşağı attı. Çocuklarının ardından kendini de balkondan atan baba ağır yaralandı.

Aksaray'da korkunç baba dehşeti! Eşini bıçakladı, çocuklarını balkondan aşağı attı

Olay, sabah saatlerinde Aksaray'ın  Dere Mahallesi Belediye Caddesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, ailevi nedenlerden dolayı eşi Gol Bibi Sultanı (26) ile tartışan yabancı uyruklu Mohammed Hossein Sultanı (35), tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu cinnet getirerek mutfaktan aldığı bıçakla karısını 5 yerinden bıçakladı. Daha sonra Meryem Sultanı (4) ve Merveh Sultanı (3) yaşındaki 2 kız çocuğunu  3 katındaki evlerinin balkonundan aşağıya attı, kendisi de aynı balkondan aşağıya atladı.

Aksaray'da korkunç baba dehşeti! Eşini bıçakladı, çocuklarını balkondan aşağı attı

EŞİNİ VE ÇOCUKLARINI ÖLDÜRDÜ KENDİSİNİ BALKONDAN AŞAĞI ATTI

Yaşanılan olaya şahit olan vatandaşlar 112 sağlık ekiplerini ve emniyeti aradılar. İhbar üzerine olay yerine ambulanslar ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Balkondan atılan 2 kız çocuğuna yol ortasında müdahale edildi. Bıçaklanarak ağır yaralanan anne evin içindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Aksaray'da korkunç baba dehşeti! Eşini bıçakladı, çocuklarını balkondan aşağı attı

İntihar girişiminde bulunan baba da yol ortasında yapılan müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Anne ve 2 kız çocuğu hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Ağır yaralanan babanın tedavisi hastanede devam ediyor.

Olaya şahit olan ve mahallede kahvehane işleten Mustafa Kargın: "Çocukları atmış, sonra kendi de atlamış. Yaralıları gördüm, üçü de yatıyordu, yaşıyorlardı. Sonra ambulans geldi, götürdü. Bu eve misafir olarak gelmiş. Dün gece yatmaya gelmişler. Burada oturmuyorlar. Burada akrabaları varmış." şekline konuştu.

Yaşanılan olayla ilgili emniyet ekiplerinin soruşturması sürüyor. (İHA)

Aksaray'da korkunç baba dehşeti! Eşini bıçakladı, çocuklarını balkondan aşağı attı

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