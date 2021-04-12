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  3. Aksaray’da Nisan ayında yağan kar en çok çocuklara yaradı

Aksaray’da Nisan ayında yağan kar en çok çocuklara yaradı

Aksaray'ın Güzelyurt ilçesinde Nisan ayında etkili olan kar yağışı nedeniyle ilçe beyaza bürünürken, yağışa en çok sevinen çocuklar oldu.

Aksaray’da Nisan ayında yağan kar en çok çocuklara yaradı

İlçede gece saatlerinde başlayan ve ara ara etkisini artıran kar yağışı nedeniyle ilçe beyaza büründü. Nisan ayının ikinci haftası yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı çocukları da sevindirdi. Yollar karla kaplanırken, çocukların oyun alanlarında kar birikintileri oluştu. İlçede mahalle aralarına ve dik yokuşların olduğu yerlere çıkan çocuklar evlerden getirdikleri tepsi ve poşetlerin üzerine oturarak karın tadını çıkardı. Çocuklar gün boyu kartopu oynayarak gönüllerince eğlenirken, kendilerini görüntüleyen basın mensuplarına da kar attı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Aksaray’da Nisan ayında yağan kar en çok çocukları sevindirdi

Aksaray’da Nisan ayında yağan kar en çok çocukları sevindirdi

Aksaray’da Nisan ayında yağan kar en çok çocukları sevindirdi

Aksaray’da Nisan ayında yağan kar en çok çocukları sevindirdi

Aksaray’da Nisan ayında yağan kar en çok çocukları sevindirdi

Aksaray’da Nisan ayında yağan kar en çok çocukları sevindirdi

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