Johnny Depp, iftira davasını kaybettiAFAD açıkladı! İzmir Seferihisar'da 4.4 büyüklüğünde depremElif Perinçek sağlık durumu nasıl? Elif bebeğin kurtarılma anı | Perinçek ailesiDepremden sonra hangi iller tehlike altında? İşte deprem riski olan illerBüfeci defalarca sıraya girip aldığı yardımları sattı! TutuklandıTÜBİTAK ve iki kalkınma ajansına personel alınacak! Başvurular ne zaman, nereden yapılacak?Kızılcahamam'da termal otelde şüpheli ölüm : 5 kişi gözaltına alındıKayseri'de Kaçak avcılık yapan 8 kişi yakalandı! Para cezasına çarptırıldıBursa'da Fransa Cumhurbaşkanına Macron'a stickerlı tepki!Soğan Dolması tarifi | Gelinim Mutfakta soğan dolması nasıl yapılır? Malzemeleri nelerdir?
İstanbul17 °C
  1. HABERLER
  2. GÜNDEM
  3. Aksaray'da polisten yardım isteyen öğrenci boş çevrilmedi

Aksaray'da polisten yardım isteyen öğrenci boş çevrilmedi

Aksaray'da okulundaki ders sınavına gitmek için yola çıkan ve yanlış otobüse binen lise öğrencisi polis ekiplerince sınavına yetiştirildi.

Aksaray'da polisten yardım isteyen öğrenci boş çevrilmedi

Aksaray'da okulundaki ders sınavına gitmek için yola çıkan ve yanlış otobüse binen lise öğrencisi polis ekiplerince sınavına yetiştirildi.

Edinilen bilgiye göre, 9. sınıf öğrencisi 15 yaşındaki Yağmur Eylül Duyan sabah okulundaki sınavına gitmek için yola çıktı. Okula gitmek için farkında olmadan yanlış otobüse binen Duyan, E-90 Karayoluna çıktığında yanlış otobüse bindiğini fark etti. İl Emniyet Müdürlüğü kavşağında otobüsten inen öğrenci Emniyet Müdürlüğü nizamiyesine giderek polislerden yardım istedi.

Bunun üzerine hemen harekete geçen polis ekipleri Asayiş Şubesine bağlı ekibi devreye soktu. Duyan'ı alan asayiş ekibi hızla Organize Sanayinde bulunan koleje gitmek üzere yola çıktı. Sirenler eşliğinde seyreden polis ekipleri kısa sürede koleje ulaşarak Yağmur Eylül Duyan'ı sınavına yetiştirdi.

Aksaray'da polisten yardım isteyen öğrenci boş çevrilmedi



GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
HABERE YORUM KAT