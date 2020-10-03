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  3. Aksaray'da servis minibüsü ile otomobilin çarpıştı 6 kişi yaralandı

Aksaray'da servis minibüsü ile otomobilin çarpıştı 6 kişi yaralandı

Aksaray'da servis minibüsü ile otomobilin çarpışması onucu meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Aksaray'da servis minibüsü ile otomobilin çarpıştı 6 kişi yaralandı

Aksaray'da servis minibüsü ile otomobilin çarpışması onucu meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı.

Kaza, Aksaray Organize Sanayi Bölgesi içerisinde meydana geldi. Edinile bilgiye göre, organize sanayisinden bölgesinden Yavuz Sultan Selim mahallesi istikametine çıkış yapan Nazım T. (33) idaresindeki 68 BR 032 plakalı Ford marka servis minibüsü, Bülent A. (43) yönetimindeki 68 DA 920 plakalı Fiat marka otomobil ile çarpıştı. Kazanın şiddetiyle minibüs aydınlatma direğine çaparak dururken, otomobilde refüje çıktı. Otomobilin sol arka tekerinin koptuğu kazada sürücüler ve minibüste bulunan Sayed A. (40), Haluk Doğan C. (23), Razık A. (35) ve Soner K. (32) yaralandı. Yaralılar olay yerine gelen 112 Acil Yardım ekiplerince Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırılırken durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Aksaray'da servis minibüsü ile otomobilin çarpıştı 6 kişi yaralandı

Aksaray'da servis minibüsü ile otomobilin çarpıştı 6 kişi yaralandı

Aksaray'da servis minibüsü ile otomobilin çarpıştı 6 kişi yaralandı

Aksaray'da servis minibüsü ile otomobilin çarpıştı 6 kişi yaralandı

Aksaray'da servis minibüsü ile otomobilin çarpıştı 6 kişi yaralandı

Aksaray'da servis minibüsü ile otomobilin çarpıştı 6 kişi yaralandı

Aksaray'da servis minibüsü ile otomobilin çarpıştı 6 kişi yaralandı



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