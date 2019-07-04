Aksaray'da yolcu otobüsü devrildi: 15 kişi yaralı

Aksaray’da saat 06.00 sıralarında Cizre’den İstanbul’a giden yolcu otobüsü sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek şarampole devrildi. İlk belirlemelere göre kazada 15 kişi yaralandı.

Kaza, Aksaray-Ankara karayolu 57’inci kilometresinde meydana geldi. Şırnak’ın Cizre ilçesinden İstanbul’a giden yolcu otobüsü, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.

15 KİŞİ YARALANDI

Kazanın ardından olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Kazada ilk belirlemelere göre 15 kişinin yaralandığı öğrenilirken, yaralılar çeşitli hastanelere kaldırıldı.