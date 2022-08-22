Aksaray'da yürekleri yakan kaza! İki hafta önce nişanlanan çift hayatını kaybetti: Geriye mutlu anların fotoğrafları kaldı

Kaza, merkezi ilçesi Laleli Mahallesi Latif Emekli Caddesi'nde meydana geldi. İki hafta önce nişanlandıkları öğrenilen Hamit Alp (24), 68 HN 545 plakalı otomobille nişanlısı Beyza Öztürk'ü (24) gezmeye çıkarttı. Hamit Alp nişanlısını evine bırakmaya giderken aracının direksiyon hakimiyetini kaybederek park halindeki 68 BU 393 plakalı kamyona çarptı.

OLAY YERİNDE CAN VERDİLER

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine İl Afet Acil Durum (AFAD), itfaiye, sağlık ekipleri ve polis ekipleri sevk edildi.

Kullanılamaz hale gelen araçtan çıkarılan çit sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları muayenede çiftin hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis ekiplerinin geniş güvenlik önlemi aldığı yolda Cumhuriyet Savcısı incelemelerde bulundu.

Yapılan incelemelerin ardından nişanlı genç çiftin cansız bedenleri otopsi yapılmak üzere Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

GERİDE FOTOĞRAFLARI KALDI

Öte yandan hayatını kaybeden Hamit Alp’in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda nişanlısıyla olan fotoğraflarını paylaştığı görüldü.

Alp'in paylaşımında, "Buldum onu yolun sonunda” diye yazması ise yasa boğdu.

ÇİFTİN YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Çiftin, olay yerine gelen yakınları sinir krizleri geçirirken, polisin inceleme yaptığı kazayla ilgili Cumhuriyet Savcılığı soruşturma başlattı.