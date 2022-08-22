Aksaray'da yürekleri yakan kaza! İki hafta önce nişanlanan çift hayatını kaybetti: Geriye mutlu anların fotoğrafları kaldı

Aksaray’da iki hafta önce nişanlanan Beyza Öztürk - Hamit Alp çifti, araçlarının park halindeki kamyona çarpması sonucu hayatını kaybetti. Çiftten geriye, mutlu anlarının fotoğrafları kaldı.

YAYINLAMA
Google News

Kaza, merkezi ilçesi Laleli Mahallesi Latif Emekli Caddesi'nde meydana geldi. İki hafta önce nişanlandıkları öğrenilen Hamit Alp (24), 68 HN 545 plakalı otomobille nişanlısı Beyza Öztürk'ü (24) gezmeye çıkarttı. Hamit Alp nişanlısını evine bırakmaya giderken aracının direksiyon hakimiyetini kaybederek park halindeki 68 BU 393 plakalı kamyona çarptı.

Aksaray'da yürekleri yakan kaza! İki hafta önce nişanlanan çift hayatını kaybetti: Geriye mutlu anların fotoğrafları kaldı

OLAY YERİNDE CAN VERDİLER

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine İl Afet Acil Durum (AFAD), itfaiye, sağlık ekipleri ve polis ekipleri sevk edildi.

Aksaray'da yürekleri yakan kaza! İki hafta önce nişanlanan çift hayatını kaybetti: Geriye mutlu anların fotoğrafları kaldı

Kullanılamaz hale gelen araçtan çıkarılan çit sağlık ekiplerine teslim edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları muayenede çiftin hayatını kaybettiğini belirledi.

Aksaray'da yürekleri yakan kaza! İki hafta önce nişanlanan çift hayatını kaybetti: Geriye mutlu anların fotoğrafları kaldı

Polis ekiplerinin geniş güvenlik önlemi aldığı yolda Cumhuriyet Savcısı incelemelerde bulundu.

Aksaray'da yürekleri yakan kaza! İki hafta önce nişanlanan çift hayatını kaybetti: Geriye mutlu anların fotoğrafları kaldı

Yapılan incelemelerin ardından nişanlı genç çiftin cansız bedenleri otopsi yapılmak üzere Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Aksaray'da yürekleri yakan kaza! İki hafta önce nişanlanan çift hayatını kaybetti: Geriye mutlu anların fotoğrafları kaldı

GERİDE FOTOĞRAFLARI KALDI

Öte yandan hayatını kaybeden Hamit Alp’in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda nişanlısıyla olan fotoğraflarını paylaştığı görüldü.

Aksaray'da yürekleri yakan kaza! İki hafta önce nişanlanan çift hayatını kaybetti: Geriye mutlu anların fotoğrafları kaldı

Alp'in paylaşımında, "Buldum onu yolun sonunda” diye yazması ise yasa boğdu.

Aksaray'da yürekleri yakan kaza! İki hafta önce nişanlanan çift hayatını kaybetti: Geriye mutlu anların fotoğrafları kaldı

ÇİFTİN YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Çiftin, olay yerine gelen yakınları sinir krizleri geçirirken, polisin inceleme yaptığı kazayla ilgili Cumhuriyet Savcılığı soruşturma başlattı.

Aksaray'da yürekleri yakan kaza! İki hafta önce nişanlanan çift hayatını kaybetti: Geriye mutlu anların fotoğrafları kaldı

0
0
0
3
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Sanki kış geldi! Sağanak yağış Bursa'yı etkisi altına aldı, yollar göle döndü! Yağmur altında banyo yapan vatandaş gülümsetti!
Sanki kış geldi! Sağanak yağış Bursa'yı etkisi altına aldı, yollar göle döndü! Yağmur altında banyo yapan vatandaş gülümsetti!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, astsubay ve subayların mezuniyet töreninde konuştu, dünyaya mesaj verdi: "Yan bakana, düz bakmayız"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, astsubay ve subayların mezuniyet töreninde konuştu, dünyaya mesaj verdi: "Yan bakana, düz bakmayız"
Çoban bulamayan üretici isyan etti: "Gençler işsiziz diyorlar ama biz, 10-11 bin liraya işçi bulamıyoruz"
Çoban bulamayan üretici isyan etti: "Gençler işsiziz diyorlar ama biz, 10-11 bin liraya işçi bulamıyoruz"
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kabine toplantısı sonrası önemli açıklamalar! "Eski Türkiye geride kaldı"
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kabine toplantısı sonrası önemli açıklamalar! "Eski Türkiye geride kaldı"
Sanki kış geldi! Sağanak yağış Bursa'yı etkisi altına aldı, yollar göle döndü! Yağmur altında banyo yapan vatandaş gülümsetti!
Sanki kış geldi! Sağanak yağış Bursa'yı etkisi altına aldı, yollar göle döndü! Yağmur altında banyo yapan vatandaş gülümsetti!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, astsubay ve subayların mezuniyet töreninde konuştu, dünyaya mesaj verdi: "Yan bakana, düz bakmayız"
Cumhurbaşkanı Erdoğan, astsubay ve subayların mezuniyet töreninde konuştu, dünyaya mesaj verdi: "Yan bakana, düz bakmayız"
Çoban bulamayan üretici isyan etti: "Gençler işsiziz diyorlar ama biz, 10-11 bin liraya işçi bulamıyoruz"
Çoban bulamayan üretici isyan etti: "Gençler işsiziz diyorlar ama biz, 10-11 bin liraya işçi bulamıyoruz"
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kabine toplantısı sonrası önemli açıklamalar! "Eski Türkiye geride kaldı"
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kabine toplantısı sonrası önemli açıklamalar! "Eski Türkiye geride kaldı"
Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, altın yatırımcılarını uyardı! "Sakın tuzağa gelmeyin"
Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, altın yatırımcılarını uyardı! "Sakın tuzağa gelmeyin"
Kafatasını delen demir çubuk nedeniyle beyninin büyük bir kısmını kaybetmesine rağmen yaşamına devam eden Phineas Gage'in garip hikayesi...
Kafatasını delen demir çubuk nedeniyle beyninin büyük bir kısmını kaybetmesine rağmen yaşamına devam eden Phineas Gage'in garip hikayesi...
Kadının gücü dedikleri bu olsa gerek! 2 kadın Naim Süleymanoğlu'na özendi, minibüsü tuttu! Faciayı böyle engellediler...
Kadının gücü dedikleri bu olsa gerek! 2 kadın Naim Süleymanoğlu'na özendi, minibüsü tuttu! Faciayı böyle engellediler...