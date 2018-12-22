AKSARAY'ın Eskil ilçesinde Otomobil şarampole yuvarlandı: 1 ölü, 1 yaralı

AKSARAY'ın Eskil ilçesinde şarampole yuvarlanan otomobilin sürücüsü Fırat Sarısakal (30) öldü, yanındaki İshak Gün (45) ise ağır yaralandı.

Kaza, saat 04.00 sıralarında ilçeye bağlı Gölbez köyü girişinde meydana geldi. İddiaya göre Fırat Sarısakal idaresindeki 67 AT 015 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Kazada sürücü ile birlikte araçta yolcu olarak bulunan İshak Gün yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yapılan müdahale sonrası Fırat Sarısakal'ın hayatını kaybettiğini tespit etti. Durumu ağır olan İshak Gün ise ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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