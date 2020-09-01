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  3. Aksaray'ın neyi meşhur? Aksaray'da ne yenir? | Gezilecek yerler

Aksaray'ın neyi meşhur? Aksaray'da ne yenir? | Gezilecek yerler

MÖ. 7000-6000 yıllarında Neolitik devirde Anadolu medeniyetinin ilk izlerini gördüğümüz, kuzeyinde Ankara, doğusunda Nevşehir, batıda Konya, güneyinde ise Adana ve Niğde'ye komşu şehir Aksaray'dayız bugün. Anadolu'nun öz çocuğu Aksaray'a yakın zamanda yolunuz düşecekse bilmeniz gereken her şey haberimizde...

Aksaray'ın neyi meşhur? Aksaray'da ne yenir? | Gezilecek yerler

Aksaray'ın neyi meşhur? MÖ. 7000-6000 yıllarında yaşanmış Neolitik devirde, Anadolu medeniyetinin ilk izlerini günümüze taşıyan, kuzeyinde Ankara, doğusunda Nevşehir, batıda Konya, güneyinde ise Adana ve Niğde'ye komşu şehir Aksaray'a yakın gelecekte seyahat planınız varsa doğru yerdesiniz. Kentin yöresel yemeklerinden gezilecek yerlerine, nüfusundan coğrafi konumuna kadar tüm detaylar haberimizde...

AKSARAY'IN NEYİ MEŞHUR? | AKSARAY'DA NE YENİR?

DOLAZ

Bu kez listeye direkt olarak tatlıyla başladık. Aksaray'da un helvası deyince akla ilk gelen şey dolaz tatlısı imiş. Şerbetine su yerine süt koyulan bu tatlı pürüzsüz bir muhallebi kıvamı alana dek pişiriliyor ve tereyağıyla servis ediliyor.

Aksaray'ın neyi meşhur? Aksaray'da ne yenir? | Gezilecek yerler

BAMYA ÇORBASI

İyice temizlenen bamya ve kuşbaşı kesilmiş et ile yapılan bu çorba, yoğun bir kıvamı olduğu için doyurucu ve besleyici bir yemek aslında. Aksaray'da akşam yemeklerinin vazgeçilmezi bamya çorbasını mutlaka denemelisiniz!

Aksaray'ın neyi meşhur? Aksaray'da ne yenir? | Gezilecek yerler

KARIŞTIRMA

Menemene benzetilen bu yemeğe hangi malzemeyi isterseniz onu karıştırabiliyorsunuz. Soğan, biber ve yumurtanın ana malzeme olarak kullanıldığı karıştırmayı yapması kolay, yemesi keyifli. 

Aksaray'ın neyi meşhur? Aksaray'da ne yenir? | Gezilecek yerler

SOĞAN DOLMASI

 İnce ince kesilen soğanlar, baharatlı ve kıymalı iç harçla doldurulur ve yoğurtla servis edilir. 

Aksaray'ın neyi meşhur? Aksaray'da ne yenir? | Gezilecek yerler

SARIĞI BURMA

 Nar gibi kızartılan yufkalar, kestirme şerbetine bulandıktan sonra burularak ortaya çıkan bu tatlıyı mutlaka Aksaray mutfağında denemelisiniz.

Aksaray'ın neyi meşhur? Aksaray'da ne yenir? | Gezilecek yerler

AKSARAY'DA GEZİLECEK YERLER

EĞRİ MİNARE

Kırmızı tuğlalardan yapıldığı için ‘Kızıl Minare’ olarak da anılan bu yapı tıpkı Pisa Kulesi gibi eğik duruyor. Aksaray’ın merkezinde gezerken siluetinden hemen tanıyacağınız bu minarenin yapılış tarihi ise Selçuklu dönemine kadar uzanıyor.

Aksaray'ın neyi meşhur? Aksaray'da ne yenir? | Gezilecek yerler

IHLARA VADİSİ

Kapadokya'nın giriş kapısı olarak da bilinen,  duvar gibi dik kayalıklarla çevrili, derinliği neredeyse 120 metreye kadar inen vadide, bağlar bahçelerle kaplı yeşil bir şeritle karşılaşıyorsunuz.

Aksaray'ın neyi meşhur? Aksaray'da ne yenir? | Gezilecek yerler

     

 ÇATALHÖYÜK

Neolitik dönemden kalan bu höyükte, Hasan Dağı’ndan taşan lavların şimdilerin Çatalhöyük denilen yerleşiminin bir sakini tarafından M.Ö. 7000 – 6000 yıllarında resmedilmesi ve bu kabartmaların günümüze kadar gelmiş olması, mekanı daha da ilginç kılıyor.

Aksaray'ın neyi meşhur? Aksaray'da ne yenir? | Gezilecek yerler

NARLI GÖL

Aksaray – Niğde sınırında olan kalp şeklindeki bu göl, durgunluğu ve krater gölü olmasından kaynaklanan farkıyla da kampçıların gözdesi.

Aksaray'ın neyi meşhur? Aksaray'da ne yenir? | Gezilecek yerler

SAAT KULESİ

Aksaray'ın en sembolik yapısı diyebileceğimiz bu ahşaptan kulenin şehre kattığı ışıltı gerçekten de izlemeye değer. Üzerinde Osmanlı tuğrasının bulunduğu 10 metre uzunluğundaki kulenin dört yanından saati görmeniz mümkün.

Aksaray'ın neyi meşhur? Aksaray'da ne yenir? | Gezilecek yerler

HAKKINDA: Aksaray, 7.997 kilometrekare yüz ölçümü ve 419.143 nüfusa sahiptir. Geçtiğimiz yıla kıyasla yüzde 1,02 oranında yani 4.195 kişi artan nüfusu, 207.390 (%49.81) erkek ve 208.977 (%50.19) kadından  oluşmaktadır. Şehirde nüfus yoğunluğu kilometrekarede 52 olarak saptanmıştır.

Berna Akkaya
Editör


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