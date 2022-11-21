Akse Kitap Kahve’yi 4 bin kişi ziyaret ederek 950 kişi ise ödünç kitap aldı.

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, Akse Kitap Kahveyi ziyaret etti. İlk olarak okuma, ders çalışma ve bilgisayar odası, etkinlik salonunun bulunduğu kütüphaneyi gezen Başkan Çiftçi, ziyaretçilerle sohbet etti. En güzel yatırımın eğitime yapılan yatırım olduğunu vurgulayan Çiftçi, kentin iki farklı noktasında Kitap Kahve açtıklarını söyledi.

Farklı tasarımı ve deniz manzarası ile dikkat çeken kitap kafe bölümünü de gezen, çay ve kahvelerini yudumlarken derslerini çalışan öğrencilerle sohbet eden Çiftçi, Kitap Kahve hakkında öğrencilerle sohbet etti. Öğrenciler, kitap okumak ve ders çalışmak için kaliteli ve konforlu bir ortam sunduğu için Başkan Çiftçi'ye teşekkür etti.

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ÇAYIROVALI'LAR AKSE KİTAP KAHVEYE YOĞUN İLGİ GÖSTERDİLER

Prof. Dr. Necmettin Erbakan Kitap Kahve açılışından bugüne 13 bin 907 ziyaretçiyi ağırladı. 6 bin 705 üyesi bulunan modern kütüphanede 9 bin 33 ödünç kitap verildi. Akse Kitap Kahve'yi ise bir ayda 4 bin kişi ziyaret etti. Bin 500 kişi modern kütüphaneye üye kaydı oluştururken, 950 kişi ödünç kitap aldı.