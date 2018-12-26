Akşehir Belediyesinden kar temizliği çalışmaları / 26.12.2018

Konya'nın Akşehir İlçe Belediyesine bağlı Fen İşleri ve KOSKİ ekipleri, dün akşam saatlerinden itibaren devam eden kar yağışı nedeniyle çalışma başlattı.

Ekipler; kar temizleme çalışmaları kapsamında ilçe merkezindeki cadde ve sokakları iş makineleri yardımıyla temizlerken, tuzlama ve kumlama çalışmaları da yapıyor. İlçe merkezinin dış mahallelerle olan bağlantı yollarının ulaşıma açık tutulması içinde seferber olan ekipler, bu yollarda da kar küreme çalışmaları yaparak, ihtiyaç duyulan yerlerde de tuzlama ve kumlama çalışmaları gerçekleştiriyor. Ayrıca belediye ekiplerince yayaların kullandığı kaldırımlarda da küreklerle temizlik çalışmaları yapılıyor.

"Ekiplerimiz 24 saat görevlerinin başında"

Akşehir Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü, Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesindeki kar mücadele ekipleri ile Konya Büyükşehir Belediyesine bağlı Fen İşleri ve KOSKİ ekipleri ve kiralanan iş makineleri ile çalışmaların aralıksız sürdürüldüğünü belirten Başkan Akkaya, "Şehrimize uzun süredir beklediğimiz kar yağışı ve bereket geldi. Tüm ekiplerimizle 21 merkez mahallemiz ile Büyükşehir Yasasıyla mahallemiz haline halen 11 belde ve 23 köy olmak üzere toplam 55 mahallemizdeki sokak ve caddeler de; 24 saat boyunca kar temizliği çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.

Yapılan kar temizliği çalışmalarında toplam da 49 ekipman ve 151 personelin görev aldığının altını çizen Başkan Akkaya ekiplerin Akşehir'deki kar yağışı ve buzlanmaya karşı tüm ekipmanlarıyla 24 saat görevinin başında olduğunu belirterek, bölge genelinde yaşanabilecek tüm olumsuzlukların önüne geçmek amacıyla gerekli tedbir ve önlemlerin alındığını da kaydetti.