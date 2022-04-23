Akselerograf ne demek, TDK'ya göre Akselerograf kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Akselerograf ne demek? Akselerograf TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi akselerograf kelimesi. Peki akselerograf ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre akselerograf nedir, akselerograf kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

AKSELEROGRAF NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Akselerograf kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Akselerograf kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre akselerograf kelimesi anlamı şu şekildedir:

- İvmeyazar

