Akşener'den 'Burhanettin Kocamaz' açıklaması: Bu, İYİ Parti'ye yönelik 'dahili' operasyondur

'TAKIM ÇALIŞMASI OLACAK'

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ankara'da düzenlenen "İyi belediyecilik" toplantısında konuştu. Akşener, İYİ Parti'nin belediyecilik anlayışının milletin ruhuna, geleneğine, uygun anlayış olduğunu belirtti. İYİ Partili belediyelerin kafasına göre çalışmayacağını vurgulayan Akşener, "Başkan, kafasına göre proje icat etmeyecek. Belediyeyi yönetenler, liyakatli insanlardan seçilecek. Takım çalışması olacak. Siyaset, belediyeye tesir etmeyecek. Bakın burası önemli; Falanca parti yöneticisinin filanca kişinin siyasi ağırlığıyla, o ilde, o ilçede iş yapılıp, hak yenmeyecek. Hak eden de, hakkını sonuna kadar alacak. Şehrin sakinleriyle, devamlı iletişimde olunacak. Bir karar alınırken, iyi çalışılacak. "Ne getiriyor, ne götürüyor" diye bakılacak, bilinecek, milletimize iyi anlatılacak. Kent, ilçe ya da belde sakinlerinin onayı varsa yapılacak. Bu şekilde katılımcı bir yönetim anlayışı, demokrasinin olmazsa olmazıdır. Tepeden yok edilen demokrasi kültürünü, biz tabanda yeniden kuracağız. Şehir kurmak bir erdemdir. Şehri korumak bir erdemdir" dedi.

'KADROLARIMIZLA GURUR DUYUYORUM'

Meral Akşener, sosyal şehircilik politikalarından trafiğe, imara, israfa, eğitime kadar çözümlerin hazır olduğunu ve bu vizyona sahip olduklarını kaydetti. Muhteşem belediyecilik vizyonu oluşturduklarını söyleyen Akşener, şöyle konuştu:

"Maşallah, kadrolarımızla gurur duyuyorum. Hepsi memleketin has evlatları. Okumuş, çalışmış, sorumluluk sahibi iyi partililer. Hayatımın en güzel günlerini geçiriyorum aranızda. Harikasınız. Esnaf dostu, dükkan dostu, çarşı pazar dostu şehirler için, oy istiyoruz. Markaları olan şehirler oluşturmak için oy istiyoruz. Tarım yapılan, tarımı planlanan, tarımı desteklenen, toprağın, üreticinin değerinin bilindiği bir yönetim için, onay istiyoruz."

Akşener konuşmasının ardından, İYİ Parti'nin "İyi Belediyecilik ilkelerini" and haline getirdiklerini belirterek, belediye meclis, il genel meclis üyesi adayları ve belediye başkan adaylarına "İyi Belediyecilik Andı'nı okuttu.