 Akşener'in Başdanışmanı Aytun Çıray, canlı yayında Melik Yiğitel'in gazabına uğradı! Ömrü boyunca yediği azarı unutamayacak! Sosyal medya bu tartışmayı konuşuyor!

Geçtiğimiz gün, Selçuk Bayraktar başta olmak üzere İHA ve SİHA'ları hedef alarak "Reklamdan ibaret" diyen Meral Akşener'in Başdanışmanı Aytun Çıray, katıldığı canlı yayında Türk Medya Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel'in sert anına denk geldi. Canlı yayında gergin anlar yaşayan ikiliyi moderatör zor sakinleştirirken, aralarında geçen diyalog sosyal medyayı salladı.

"SEN KİMSİN YA?"

Aytun Çıray, CNN Türk ekranlarında katıldığı telefon bağlantısında Melik Yiğitel 'in gazabına uğradı. Çıray'ın "Sizinle uğraşamam" şeklindeki yanıtına Yiğitel öyle sinirlendi ki, canlı yayında Çıray'a ağzına geleni saydı. "Biz çocuk değiliz, sen kimsin de bize sizinle uğraşamam diyorsun?" sorusunu Çıray'a yönelten Yiğitel'i moderatör Başak Şengül sakinleştirmeye çalıştı.

Yiğitel, Çıray'ın yalan söylediğini, buna rağmen kendisinin onu saygın bir şekilde dinlediğini ancak, aynı nezaketi Çıray'ın göstermediğini belirtti.

Programda Akşener'in Başdanışmanına fena halde sinirlenen Yiğitel, Çıray'ı sessizliğe bürüyünce sosyal medyada "Bu azarı ömrü billah unutamaz" yorumları da beraberinde geldi.