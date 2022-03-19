Akşener'in Başdanışmanı Aytun Çıray, canlı yayında Melik Yiğitel'in gazabına uğradı! Ömrü boyunca yediği azarı unutamayacak! Sosyal medya bu tartışmayı konuşuyor!Bu kadarı fazla! Ali Babacan, Çanakkale Köprüsü'ne hasetlendi! Takipçilerinden tokat gibi cevaplar gecikmedi!Beşiktaş – Hatayspor maçı canlı izle |Beşiktaş – Hatayspor maçı Bein Sports HD 1 canlı yayın izle linkiİbo Show bugün neden yok, final mi yaptı 20 Mart 2022? İbo Show yeni bölüm ne zaman?Rize sevdalıları "İkizdereliler Buluşuyor" sloganıyla, Üsküdar'da bir araya geldi!Son dakika! Bolu Tüneli'nde zincirleme kaza! Bakan Koca, yeni bilgi paylaştı!19 Mart 2022 Cumartesi bugün hangi maçlar var, kimin maçı var Süper Lig, saat kaçta, hangi kanalda? İşte maç programıYeni Malatyaspor 0 – 2 Kasımpaşa | Maç sonucu, özetiBB Erzurumspor – Samsunspor maçı canlı izle | Samsunspor - Erzurumspor maçı TRT Spor canlı yayın izleSon dakika | Bolu Dağı'nın İstanbul istikametinde zincirleme kaza: 18 araç karıştı, 30 civarında yaralı var! Kaza anının görüntüleri ortaya çıktı
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  3. Akşener'in Başdanışmanı Aytun Çıray, canlı yayında Melik Yiğitel'in gazabına uğradı! Ömrü boyunca yediği azarı unutamayacak! Sosyal medya bu tartışmayı konuşuyor!

Akşener'in Başdanışmanı Aytun Çıray, canlı yayında Melik Yiğitel'in gazabına uğradı! Ömrü boyunca yediği azarı unutamayacak! Sosyal medya bu tartışmayı konuşuyor!

Aytun Çıray, geçtiğimiz gün telefon bağlantısıyla katıldığı canlı yayında, Melik Yiğitel'den fena halde azar işitti. İkilinin tartışması sosyal medyada olay oldu.

Geçtiğimiz gün, Selçuk Bayraktar başta olmak üzere İHA ve SİHA'ları hedef alarak "Reklamdan ibaret" diyen Meral Akşener'in Başdanışmanı Aytun Çıray, katıldığı canlı yayında Türk Medya Ankara Temsilcisi Melik Yiğitel'in sert anına denk geldi. Canlı yayında gergin anlar yaşayan ikiliyi moderatör zor sakinleştirirken, aralarında geçen diyalog sosyal medyayı salladı.

 Akşener'in Başdanışmanı Aytun Çıray, canlı yayında Melik Yiğitel'in gazabına uğradı! Ömrü boyunca yediği azarı unutamayacak! Sosyal medya bu tartışmayı konuşuyor!

"SEN KİMSİN YA?"

Aytun Çıray, CNN Türk ekranlarında katıldığı telefon bağlantısında Melik Yiğitel 'in gazabına uğradı. Çıray'ın "Sizinle uğraşamam" şeklindeki yanıtına Yiğitel öyle sinirlendi ki, canlı yayında Çıray'a ağzına geleni saydı. "Biz çocuk değiliz, sen kimsin de bize sizinle uğraşamam diyorsun?" sorusunu Çıray'a yönelten Yiğitel'i moderatör Başak Şengül sakinleştirmeye çalıştı.

Yiğitel, Çıray'ın yalan söylediğini, buna rağmen kendisinin onu saygın bir şekilde dinlediğini ancak, aynı nezaketi Çıray'ın göstermediğini belirtti.

Programda Akşener'in Başdanışmanına fena halde sinirlenen Yiğitel, Çıray'ı sessizliğe bürüyünce sosyal medyada "Bu azarı ömrü billah unutamaz" yorumları da beraberinde geldi.

Akşener'in Başdanışmanı Aytun Çıray, canlı yayında Melik Yiğitel'in gazabına uğradı! Ömrü boyunca yediği azarı unutamayacak! Sosyal medya bu tartışmayı konuşuyor!

Bölge Gündem Editör Ekibi
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