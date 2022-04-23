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Aksesuar ne demek, TDK'ya göre Aksesuar kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Aksesuar kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Aksesuar ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Aksesuar nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Aksesuar kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Aksesuar ne demek, TDK'ya göre Aksesuar kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Aksesuar ne demek? Aksesuar TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi aksesuar kelimesi. Peki aksesuar ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre aksesuar nedir, aksesuar kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

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AKSESUAR NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Aksesuar kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Aksesuar kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre aksesuar kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Bir aletin, bir makinenin işlevine katılmayan ancak kendine özgü ayrı bir yararı bulunan alet, araç veya nesne
- Giysiyi bütünleyen çanta, kemer, şapka, eldiven, mücevher vb. eşya
- Konunun gerektirdiği ölçüde kullanılan, bir sahne içinde yer alan veya oyuncunun dekor gereği kullandığı çeşitli eşya

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?
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