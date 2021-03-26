Aksesuar Şefi (Tekstil) Mesleği Nedir, Nasıl Olunur, Ne İş Yapar?

Meslek Kodu : 7533.78



Meslek Adı : Aksesuar Şefi (Tekstil)

Meslek Ana Grubu : Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar



Meslek Alt Ana Grubu : Gıda İşleme, Ağaç İşleri, Giyim Eşyası Ve Diğer Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar



Meslek Grubu : Tekstil Ve Giyim Eşyası İle İlgili İşlerde Çalışanlar



Meslek Birim Grubu : Dikişçiler, Nakışçılar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar



Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

Görev ve İşlem Basamakları: Aksesuar Şefi (Tekstil) ; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak belirlenmiştir.

Aksesuar Şefi (Tekstil) Meslek Kodu Nedir?

SGK her farklı meslek için ayrı meslek kodu uygulamaktadır. Örneğin: Beden Eğitimi Ve Spor Öğretmenliği Öğretim Üyesi mesleği için “2310.10” kod olarak kullanılır iken Diğer Ayakkabı İmalatçıları Ve Tamircileri mesleği için “7536.08” kod olarak kullanılmaktadır. Ülkemizde standart bir veri tabanı oluşturma ve SGK prim kayıplarının önüne geçilmesi gibi nedenlerle meslek kodu belirtme zorunluluğunu bulunmaktadır.

ISCO-08 Mesleklerin Uluslararası Standart Sınıflandırması göre;

Aksesuar Şefi (Tekstil) Meslek Kodu “7533.78” olarak belirlenmiştir.