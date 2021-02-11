Aksesuar Şefi (Tekstil) Meslek Kodu Nedir?

SGK her farklı meslek için ayrı meslek kodu uygulamaktadır. Örneğin: Tıbbi Görüntüleme Teknikleri Sağlık Teknikeri/Radyoloji Teknikeri mesleği için “3211.23” kod olarak kullanılır iken Besin Gıda Teknolojisi-Ev Yönetimi Ve Beslenme Öğretmeni mesleği için “2320.06” kod olarak kullanılmaktadır. Ülkemizde standart bir veri tabanı oluşturma ve SGK prim kayıplarının önüne geçilmesi gibi nedenlerle meslek kodu belirtme zorunluluğunu bulunmaktadır.

ISCO-08 Mesleklerin Uluslararası Standart Sınıflandırması göre;

Aksesuar Şefi (Tekstil) Meslek Kodu “7533.78” olarak belirlenmiştir.

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