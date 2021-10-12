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Aksiseda ne demek, TDK'ya göre Aksiseda kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Aksiseda kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Aksiseda ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Aksiseda nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Aksiseda kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Aksiseda ne demek, TDK'ya göre Aksiseda kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Aksiseda ne demek? Aksiseda TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi aksiseda kelimesi. Peki aksiseda ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre aksiseda nedir, aksiseda kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

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AKSİSEDA NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Aksiseda kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Aksiseda kelimesi Arapça kökenlidir.

TDK'ya göre aksiseda kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Yankı

AKSİSEDA CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Şimdi derin bir aksiseda gibi uzayan bir ses odaya yayılıyor.

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?
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