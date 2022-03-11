Aksiyom ne demek, TDK'ya göre Aksiyom kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Aksiyom ne demek? Aksiyom TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi aksiyom kelimesi. Peki aksiyom ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre aksiyom nedir, aksiyom kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

AKSİYOM NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Aksiyom kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Aksiyom kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre aksiyom kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Belit



AKSİYOM CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Bizim yalnız sanat ve edebiyatta bu aksiyomu fazla ihtiyat kaydı ile ve mahdut manasıyla almamız lazımdır.

