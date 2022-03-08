Akson ne demek, TDK'ya göre Akson kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Akson ne demek? Akson TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi akson kelimesi. Peki akson ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre akson nedir, akson kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

AKSON NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Akson kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Akson kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre akson kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Sinir uyarmalarını sinir hücresinin gövdesinden diğer sinir hücrelerine taşıyan uzantı

