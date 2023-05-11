Aktarlardan açıklama: Bahar yorgunluğunu alan bu bitkilere yoğun talep var!

Eskişehir'de aktar işletmecisi Alper Aydın, mevsimsel geçişlerde bağışıklığın zayıflaması bahar yorgunluğuna neden olduğunu ve vücutlarını zinde tutmak için aktarların yolunu tutan vatandaşların daha çok propolis ve çörek otu yağına talep ettiğini belirtti.

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Aktarlardan açıklama: Bahar yorgunluğunu alan bu bitkilere yoğun talep var!

Eskişehir'de aktar işletmecisi Alper Aydın, mevsimsel geçişlere karşı bahar yorgunluğu yaşayan vatandaşların propolis ve çörek otu yağına yoğun talep gösterdiğini belirtti.

MEVSİMSEL GEÇİŞLER BAĞIŞIKLIĞI DÜŞÜRÜYOR

Kış aylarının sona erip bahar aylarının gelmesiyle birlikte vatandaşların mevsim geçişinden kaynaklı vücut direncinde ve bağışıklık sistemlerinde zayıflamalar meydana gelmeye başladı. Bu zayıflamalar da bahar yorgunluğuna neden oluyor. Eskişehir'de vatandaşlar, bahar yorgunluğuna karşı vücutlarını zinde tutmak için aktarların yolunu tutmaya başladı. Eskişehir'de yaklaşık 7 yıldır aktar dükkanı işleten Alper Aydın, mevsimsel geçişlerden kaynaklı meydana gelen bahar yorgunluğu yaşayan vatandaşların propolis ve çörek otu yağı alarak bağışıklıklarını güçlü tuttuklarını söyledi.

Aktarlardan açıklama: Bahar yorgunluğunu alan bu bitkilere yoğun talep var!

"PROPOLİS VE ÇÖREK OTU YAĞI ÇOK TERCİH EDİLİYOR"

Aktar Aydın, vücutlarında bahar yorgunluğu yaşayan vatandaşların bu soruna çare olarak özellikle propolis ve çörek otu yağına rağbet gösterdiklerini ifade ederek, "Vatandaşlardaki bahar yorgunluğu mevsim geçişlerinden dolayı kaynaklanıyor. Bağışıklığı düşük olanlarda yorgunluk belirtileri meydana geliyor. Bunun için de propolis ve çörek otu yağı, bağışıklığı kuvvetlendiren ürünler arasında üst sıralarda satılıyor. Vatandaşlar bağışıklıklarını güçlendirmek için genellikle bu iki ürünü tercih ediyor. Vücudu dinç tutacak pekmezlerden keçiboynuzu pekmezi de bahar yorgunluğuna karşı iyi gelen ürünler arasında. Arı sütü de bu dönemde çok ilgi görüyor. Arı sütü içeren gıda takviyeleri, macunlar, pekmezlere vatandaşlar rağbet gösteriyor. Yaz dönemi yaklaştığı için sabunlara da ilgi olmaya başladı. Bahar mevsiminden yaza geçişte vatandaşlar sabunlara yöneliyor" diye konuştu.

Yazın, kış dönemine göre vatandaşların daha çok alışveriş yapma fırsatı yakaladığını ifade eden aktar Aydın, "Yaz döneminde vatandaşlar daha fazla ürünler alıyorlar. Aktarcılar da yazın daha hareketli dönemler geçiriyor. Ürünlerin fiyatları biraz yüksek seviyelerde seyrediyor. Ham maddelerdeki fiyat artışından dolayı biz de bunu etiketlere yansıtmak zorunda kalıyoruz. Ürün alımında maliyetler biraz daha yüksek olabiliyor" ifadelerini kullandı.

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KAYNAK: İHA

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