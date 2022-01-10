Aktif Taşıma ne demek, TDK'ya göre Aktif Taşıma kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Aktif taşıma ne demek? Aktif taşıma TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi aktif taşıma kelimesi. Peki aktif taşıma ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre aktif taşıma nedir, aktif taşıma kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

AKTİF TAŞIMA NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Aktif taşıma kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre aktif taşıma kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Bir maddenin hücre zarından hücre içine veya dışına enerji harcanarak taşınması

