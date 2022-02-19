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Aktiflik ne demek, TDK'ya göre Aktiflik kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Aktiflik kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Aktiflik ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Aktiflik nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Aktiflik kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Aktiflik ne demek, TDK'ya göre Aktiflik kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Aktiflik ne demek? Aktiflik TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi aktiflik kelimesi. Peki aktiflik ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre aktiflik nedir, aktiflik kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

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AKTİFLİK NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Aktiflik kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre aktiflik kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Etkinlik

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