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Aktinit ne demek, TDK'ya göre Aktinit kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Aktinit kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Aktinit ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Aktinit nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Aktinit kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Aktinit ne demek, TDK'ya göre Aktinit kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Aktinit ne demek? Aktinit TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi aktinit kelimesi. Peki aktinit ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre aktinit nedir, aktinit kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

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AKTİNİT NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Aktinit kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
Aktinit kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre aktinit kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Aktinyum, toryum, protaktinyum, tulyum, plütonyum, amerikyum, küriyum ve berkelyum radyoaktif elementlerinin ortak adı

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