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Aktinyumlu ne demek, TDK'ya göre Aktinyumlu kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Aktinyumlu kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Aktinyumlu ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Aktinyumlu nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Aktinyumlu kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Aktinyumlu ne demek, TDK'ya göre Aktinyumlu kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Aktinyumlu ne demek? Aktinyumlu TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi aktinyumlu kelimesi. Peki aktinyumlu ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre aktinyumlu nedir, aktinyumlu kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

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AKTİNYUMLU NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Aktinyumlu kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre aktinyumlu kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Özünde aktinyum bulunduran

Türk Dil kurumu anlamı kelime anlamıTDK anlamı nedir?
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