Aktivasyon ne demek, TDK'ya göre Aktivasyon kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Aktivasyon ne demek? Aktivasyon TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi aktivasyon kelimesi. Peki aktivasyon ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre aktivasyon nedir, aktivasyon kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

AKTİVASYON NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Aktivasyon kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Aktivasyon kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre aktivasyon kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Etkinleştirme

