Aktivite ne demek, TDK'ya göre Aktivite kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Aktivite ne demek? Aktivite TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi aktivite kelimesi. Peki aktivite ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre aktivite nedir, aktivite kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

AKTİVİTE NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Aktivite kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Aktivite kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre aktivite kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Etkinlik



AKTİVİTE CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- İlerleyen yaşı ne bu tür aktiviteye de ne de gerilime uygun değildi.

