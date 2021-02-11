Aktüer Meslek Kodu Nedir?
Aktüer Meslek Kodu ile Çömlek Ve Porselen Kil Şerbeti Dökücüsü (Elle), İç Denetim Başkanı, İstatistikçi vb mesleklerinin ISCO-08 Mesleklerin Uluslararası Standart Sınıflandırmasına göre oluşturulmuş meslek kodlarının sıralı tam listesine haberimizden ulaşabilirsiniz.
SGK her farklı meslek için ayrı meslek kodu uygulamaktadır. Örneğin: Genel Müdür Yardımcısı-Perakende Ve Toptan Ticaret (Özel Sektör) mesleği için “1120.27” kod olarak kullanılır iken Diğer Demiryolu Lokomotif Makinistleri Ve Ateşleyicileri mesleği için “8311.02” kod olarak kullanılmaktadır. Ülkemizde standart bir veri tabanı oluşturma ve SGK prim kayıplarının önüne geçilmesi gibi nedenlerle meslek kodu belirtme zorunluluğunu bulunmaktadır.
ISCO-08 Mesleklerin Uluslararası Standart Sınıflandırması göre;
Aktüer Meslek Kodu “2120.01” olarak belirlenmiştir.
İŞKUR Meslek Kodlarının sıralı tam listesi için tıklayın