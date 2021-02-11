Akülü Tekerlekli Sandalye Tamircisi Meslek Kodu Nedir?

SGK her farklı meslek için ayrı meslek kodu uygulamaktadır. Örneğin: Kurşun Eritme Ve Dökme İşçisi (Fişek Saçması Ve Mermi Çekirdeği) mesleği için “8121.73” kod olarak kullanılır iken Diğer Sosyologlar,antropologlar Ve İlgili Bilim Adamları mesleği için “2632.03” kod olarak kullanılmaktadır. Ülkemizde standart bir veri tabanı oluşturma ve SGK prim kayıplarının önüne geçilmesi gibi nedenlerle meslek kodu belirtme zorunluluğunu bulunmaktadır.

ISCO-08 Mesleklerin Uluslararası Standart Sınıflandırması göre;

Akülü Tekerlekli Sandalye Tamircisi Meslek Kodu “7412.27” olarak belirlenmiştir.

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