Akümülatör ne demek, TDK'ya göre Akümülatör kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Akümülatör ne demek? Akümülatör TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi akümülatör kelimesi. Peki akümülatör ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre akümülatör nedir, akümülatör kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

AKÜMÜLATÖR NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Akümülatör kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Akümülatör kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre akümülatör kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Elektrik enerjisini kimyasal enerji olarak depolayan, istenildiğinde bunu elektrik enerjisi olarak veren cihaz, akımtoplar, akü

