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Akustik Tecritçisi Meslek Kodu Nedir?

Akustik Tecritçisi Meslek Kodu ile Diğer Bakteriyologlar Ve İlgili Bilim Adamları, Bütçe Müdürü, Matematikçi vb mesleklerinin ISCO-08 Mesleklerin Uluslararası Standart Sınıflandırmasına göre oluşturulmuş meslek kodlarının sıralı tam listesine haberimizden ulaşabilirsiniz.

Akustik Tecritçisi Meslek Kodu Nedir?

SGK her farklı meslek için ayrı meslek kodu uygulamaktadır. Örneğin: Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi/Endüstriyel Otomasyon Teknikeri mesleği için “3115.69” kod olarak kullanılır iken Diğer Güverte Mürettabatı, Mavna Tayfaları Ve Kayıkçılar mesleği için “8350.05” kod olarak kullanılmaktadır. Ülkemizde standart bir veri tabanı oluşturma ve SGK prim kayıplarının önüne geçilmesi gibi nedenlerle meslek kodu belirtme zorunluluğunu bulunmaktadır.

ISCO-08 Mesleklerin Uluslararası Standart Sınıflandırması göre;

Akustik Tecritçisi Meslek Kodu “7124.01” olarak belirlenmiştir.

İŞKUR Meslek Kodlarının sıralı tam listesi için tıklayın

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