Al Amin Alameen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Al Amin Alameen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Al Amin Alameen adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Al Amin Alameen Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Al Amin Alameen 8 Temmuz 2003 tarihinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Nijerya uyrukludur.Gerçek adı da Al-Ameen Onilemarun şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Al Amin Alameen Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Gallant Respect yapmaktadır. Al Amin Alameen, Sol ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Gombe United FC futbol takımında oynamaktadır. Gombe United FC takımına - tarihinde katılmıştır. Al Amin Alameen'nin Gombe United FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Al Amin Alameen Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Al Amin Alameen Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Al Amin Alameen şuan Gombe United FC takımında oynamakta ve 28 numaralı formayı giymektedir.
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