Ala Gün ne demek, TDK'ya göre Ala Gün kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Ala gün ne demek? Ala gün TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi ala gün kelimesi. Peki ala gün ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre ala gün nedir, ala gün kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ALA GÜN NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Ala gün kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre ala gün kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Yazın güneş bulut arkasında kaldığında oluşan gölgeli durum

