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Alabanda Kürek ne demek, TDK'ya göre Alabanda Kürek kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Alabanda Kürek kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Alabanda Kürek ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Alabanda Kürek nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Alabanda Kürek kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.

Alabanda Kürek ne demek, TDK'ya göre Alabanda Kürek kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Alabanda kürek ne demek? Alabanda kürek TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi alabanda kürek kelimesi. Peki alabanda kürek ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre alabanda kürek nedir, alabanda kürek kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

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ALABANDA KÜREK NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Alabanda kürek kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre alabanda kürek kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Kürek topacının karşı alabandaya konulması için kürekçilere verilen komut

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