Alabaş ne demek, TDK'ya göre Alabaş kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Alabaş ne demek? Alabaş TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi alabaş kelimesi. Peki alabaş ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre alabaş nedir, alabaş kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ALABAŞ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Alabaş kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre alabaş kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Turpgillerden, şalgama benzeyen bir bitki

