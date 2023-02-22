Alabi Adewale kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alabi Adewale Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alabi Adewale adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alabi Adewale Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alabi Adewale 3 Ocak 2001 tarihinde Ibadan şehrinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Nijerya uyrukludur.Gerçek adı da Alabi Toheeb Adewale şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alabi Adewale Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Remix Sport yapmaktadır. Alabi Adewale, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK The Dragons futbol takımında oynamaktadır. FK The Dragons takımına 1 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Alabi Adewale'nin FK The Dragons ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Alabi Adewale Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Alabi Adewale isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Alabi Adewale Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alabi Adewale futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

4 Eylül 2020 yılında A. Keçiörengücü

4 Ocak 2021 yılında Kulüpsüz

1 Temmuz 2021 yılında Wikki Tourists

1 Ocak 2022 yılında Hamprince SC

1 Şubat 2023 yılında The Dragons

Alabi Adewale Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alabi Adewale şuan FK The Dragons takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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