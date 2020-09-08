Alabora olan teknedeki 3 kişi kurtarıldı
Bursa'nın Gemlik ilçesinde Alabora olan teknedeki 3 kişi kurtarıldı. Yüzmek amacıyla Kumla Mahallesi sahilinden Gemlik Körfezi'ne açılan 3 kişinin bulunduğu tekne, su almaya başladı. Denize açıldıktan sonra alabora olan teknedeki 3 kişi cankurtaran ekibince kurtarılarak kıyıya getirildi.
Bursa'nın Gemlik ilçesinden denize açıldıktan sonra alabora olan teknedeki 3 kişi cankurtaran ekibince kurtarılarak kıyıya getirildi.
Yüzmek amacıyla Kumla Mahallesi sahilinden Gemlik Körfezi'ne açılan 3 kişinin bulunduğu tekne, su almaya başladı. Bir süre sonra alabora olan teknedeki kişiler suya atladı.
Kıyıdan teknenin dalgalanıp sulara gömülmeye başladığını gören Gemlik Belediyesi Cankurtaran Ekibi hemen bölgeye ulaştı.
Tekneye tutunan kişileri kurtarıp sahile getiren ekip, tekneyi de kıyıya çıkardı.
Söz konusu kişilerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kurtarma operasyonu, cankurtaran ekibi tarafından görüntülendi.
Haber KaynağıAA