Alaca Aş ne demek, TDK'ya göre Alaca Aş kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Alaca aş ne demek? Alaca aş TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi alaca aş kelimesi. Peki alaca aş ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre alaca aş nedir, alaca aş kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ALACA AŞ NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Alaca aş kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre alaca aş kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Aşure

