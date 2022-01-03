Alaca Bulaca ne demek, TDK'ya göre Alaca Bulaca kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Alaca bulaca ne demek? Alaca bulaca TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi alaca bulaca kelimesi. Peki alaca bulaca ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre alaca bulaca nedir, alaca bulaca kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ALACA BULACA NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Alaca bulaca kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre alaca bulaca kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Alacalı bulacalı

