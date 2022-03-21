Alacabalıkçıl ne demek, TDK'ya göre Alacabalıkçıl kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Alacabalıkçıl ne demek? Alacabalıkçıl TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi alacabalıkçıl kelimesi. Peki alacabalıkçıl ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre alacabalıkçıl nedir, alacabalıkçıl kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ALACABALIKÇIL NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Alacabalıkçıl kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre alacabalıkçıl kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Balıkçılgiller familyasından, uzunluğu 50 santimetre, kül rengi, sazlıklarda yaşayan bir tür kuş (Ardeola ralloides)

