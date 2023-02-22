Alain Richard Ebwelle kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alain Richard Ebwelle Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Alain Richard Ebwelle kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Alain Richard Ebwelle ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Alain Richard Ebwelle kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alain Richard Ebwelle Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Alain Richard Ebwelle kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alain Richard Ebwelle Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alain Richard Ebwelle adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alain Richard Ebwelle Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alain Richard Ebwelle 28 Eylül 1995 tarihinde Ebolowa şehrinde doğmuştur. 1,67 m boyundadır. Kamerun uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alain Richard Ebwelle Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SportsGA yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

AO Episkopi Rethymnou futbol takımında oynamaktadır. AO Episkopi Rethymnou takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Alain Richard Ebwelle'nin AO Episkopi Rethymnou ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Alain Richard Ebwelle Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/PEbwelle

Alain Richard Ebwelle Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Alain Richard Ebwelle isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

Alain Richard Ebwelle Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alain Richard Ebwelle futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2007 yılında Barça tabfutbol

1 Temmuz 2010 yılında Barça U16

1 Temmuz 2011 yılında Barça U18

1 Temmuz 2012 yılında Barça U19

1 Temmuz 2014 yılında V. Mestalla

1 Temmuz 2015 yılında Kulüpsüz

1 Şubat 2016 yılında Castellón

19 Temmuz 2016 yılında FK Senica

3 Ocak 2017 yılında Marbella FC

25 Ağustos 2017 yılında Córdoba CF B

31 Ocak 2018 yılında Écija Balompié

1 Temmuz 2018 yılında Vélez CF

22 Şubat 2019 yılında VPS

13 Şubat 2020 yılında IFK Mariehamn

17 Ağustos 2020 yılında Radomiak

20 Nisan 2021 yılında FC KTP

1 Ocak 2022 yılında Kulüpsüz

24 Şubat 2022 yılında Pierikos

1 Temmuz 2022 yılında AO Episkopi

Alain Richard Ebwelle kimdir

Alain Richard Ebwelle Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alain Richard Ebwelle şuan AO Episkopi Rethymnou takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Samuel Eto'o Academy (-2007)

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Alain Richard Ebwelle nereli

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