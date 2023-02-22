Alaixys Romao kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alaixys Romao Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alaixys Romao adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Alaixys Romao Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Alaixys Romao 18 Ocak 1984 tarihinde L'Haÿ-les-Roses şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Togo,Fransa uyrukludur.Gerçek adı da Jacques-Alaixys Romao şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Alaixys Romao Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Playeleven yapmaktadır. Alaixys Romao, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ionikos Nikeas futbol takımında oynamaktadır. Ionikos Nikeas takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Alaixys Romao'nin Ionikos Nikeas ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Alaixys Romao Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/aminetgs_alaixys_romao/

Alaixys Romao Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Alaixys Romao isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 4.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Alaixys Romao Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Alaixys Romao futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2004 yılında Louh.-Cuiseaux

27 Temmuz 2007 yılında Grenoble

1 Temmuz 2010 yılında FC Lorient

31 Ocak 2013 yılında Marsilya

31 Ağustos 2016 yılında Olimpiakos

23 Temmuz 2018 yılında Stade Reims

20 Ağustos 2020 yılında Guingamp

1 Temmuz 2021 yılında Ionikos Nikeas

Alaixys Romao Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Alaixys Romao şuan Ionikos Nikeas takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Alaixys Romao Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

FC Toulouse

Togo takımında 15 numaralı formasıyla 13 Haziran 2006 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 77 maçta 0 gol atmıştır.

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