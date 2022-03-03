Alakarga ne demek, TDK'ya göre Alakarga kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Alakarga ne demek? Alakarga TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi alakarga kelimesi. Peki alakarga ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre alakarga nedir, alakarga kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ALAKARGA NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Alakarga kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre alakarga kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Kargagillerden, iri gövdeli, ötücü, tüyleri alacalı bir tür kuş, kestane kargası (Garrulus glandarius)

- Saksağan

