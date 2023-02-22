Alalibo Somiari kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alalibo Somiari Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Alalibo Somiari kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Alalibo Somiari ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.