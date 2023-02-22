Alalibo Somiari kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alalibo Somiari Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alalibo Somiari adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Alalibo Somiari Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Alalibo Somiari 30 Kasım 2001 tarihinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Nijerya uyrukludur.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Alalibo Somiari Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Alalibo Somiari, Sağ ayağını kullanmaktadır.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Enyimba Aba futbol takımında oynamaktadır. Enyimba Aba takımına 26 Ağustos 2020 tarihinde katılmıştır. Alalibo Somiari'nin Enyimba Aba ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Alalibo Somiari Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Alalibo Somiari futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
26 Ağustos 2020 yılında Enyimba Aba
Alalibo Somiari Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Alalibo Somiari şuan Enyimba Aba takımında oynamakta ve 33 numaralı formayı giymektedir.
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