Alamana Ağı ne demek, TDK'ya göre Alamana Ağı kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?
Alamana Ağı kelimesini ilk kez duyan bazı vatandaşlar "Alamana Ağı ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre Alamana Ağı nedir?" sorularını internetin faydalı yanını kullanarak araştırma yapıyor. Bölge Gündem editör ekibi Alamana Ağı kelimesinin anlamını kolayca öğrenmeniz için bu bilgilendirici makaleyi derledi.
Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Alamana ağı ne demek? Alamana ağı TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.
Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi alamana ağı kelimesi. Peki alamana ağı ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre alamana ağı nedir, alamana ağı kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.
ALAMANA AĞI NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?
Alamana ağı kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.
TDK'ya göre alamana ağı kelimesi anlamı şu şekildedir:
- Kıyılardan uzak sularda avlanmak için iki alamana kayığı tarafından kullanılan, uzunluğu 200-250, genişliği 7-25 kulaç olan büyük ağ