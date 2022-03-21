Alamanata ne demek, TDK'ya göre Alamanata kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Alamanata ne demek? Alamanata TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi alamanata kelimesi. Peki alamanata ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre alamanata nedir, alamanata kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ALAMANATA NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Alamanata kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Alamanata kelimesi kökenlidir.

TDK'ya göre alamanata kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Alamana

