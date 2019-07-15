"Alamazsın" diyenlere Erdoğan'dan büyük mesaj: 2020'de...
Cumhurbaşkanı Erdoğan, S-400 alımıyla ilgili flaş açıklamalarda bulundu. Erdoğan S-400'ler hakkında; "Alamaz diyorlardı, 9 uçak geldi. Nisan 2020'de son noktayı koyarız. Hava savunma sisteminde dünyada sayılı ülkelerden biri haline geliyoruz." dedi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, S-400 alımıyla ilgili önemli açıklamalar yaptı.
Bugün Rusya'dan 8. uçağın geldiğini hatırlatan Erdoğan şunları söyledi:
"Alamaz diyorlardı, 8. uçak bugün geldi. Nisan 2020'de son noktayı koyarız. Hava savunma sisteminde dünyada sayılı ülkelerden biri haline geliyoruz. Alamaz diyorlardı, 9 uçak geldi. Nisan 2020'de son noktayı koyarız. Hava savunma sisteminde dünyada sayılı ülkelerden biri haline geliyoruz."
Etiketler : erdoğan s-400
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