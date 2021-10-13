Alaminüt ne demek, TDK'ya göre Alaminüt kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Alaminüt ne demek? Alaminüt TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi alaminüt kelimesi. Peki alaminüt ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre alaminüt nedir, alaminüt kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

ALAMİNÜT NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Alaminüt kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

Alaminüt kelimesi Fransızca kökenlidir.

TDK'ya göre alaminüt kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Acele, çabuk



ALAMİNÜT CÜMLE İÇERİSİNDE KULLANIMI

- Alaminüt fotoğraf.



ALAMİNÜT KELİMESİNİ İÇEREN BİRLEŞİK KELİMELER

- alaminüt yemek

