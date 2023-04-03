Alan Bautista kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alan Bautista Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Alan Bautista adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Alan Bautista Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Alan Bautista 11 Haziran 2002 tarihinde Mexico City şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Meksika uyrukludur.Gerçek adı da Alán Ernesto Bautista Gutiérrez şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Alan Bautista Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
CF Pachuca Premier futbol takımında oynamaktadır. CF Pachuca Premier takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Alan Bautista'nin CF Pachuca Premier ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Alan Bautista Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Alan Bautista futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2021 yılında CF Pachuca U20
1 Temmuz 2022 yılında Pachuca II
Alan Bautista Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Alan Bautista şuan CF Pachuca Premier takımında oynamakta ve 98 numaralı formayı giymektedir.
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