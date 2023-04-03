Alan Bautista kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alan Bautista Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Alan Bautista kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Alan Bautista ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.